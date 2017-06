Bottas verwacht niet dat hij de komende tijd moet strijden met de Red Bulls

Max Verstappen rijdt caravan aan gort op het circuit

30 mei Max Verstappen en Daniel Ricciardo zitten in hun vrije tijd ook graag achter het stuur en blijken wel in voor een lolletje. Op het circuit in Oostenrijk laten ze hun stuurmanskunsten nog eens zien in een Ashton Martin mét caravan er achter. Veel blijft er niet over van de sleurhutten. Tot grote hilariteit van beide heren. De video is door Redbull gemaakt ter promotie van de GP van Oostenrijk die op 9 juli gereden wordt.