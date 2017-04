Bottas verrast met pole, Verstappen start op P6

Door Arjan Schouten



Een grote verrassing, op het circuit van Sakhir. Niet Lewis Hamilton, maar Mercedes-collega Valtteri Bottas start morgen in de GP van Bahrein vanaf pole position. Een primeur voor de Fin, die een vreugdekreetje uit zijn keel liet ontsnappen over de boordradio. In het slot van de kwalificatie reed hij nog net onder de snelste tijd van collega Hamilton (1.28,769 om 1.28,792). Een derde plaats was er voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel (1.29,247).



Spannend was de strijd om P4, die uiteindelijk ging naar Red Bull-piloot Daniel Ricciardo (1.29,545), voor de Ferrari van Kimi Räikkönen (1.29,567). Max Verstappen volgde op P6: 1.29,687. Een kwalificatie waar hij onmogelijk heel tevreden mee kan zijn, omdat hij eerder op de dag nog de snelste tijd noteerde in de vrije trainingen. En ook in het eerste deel van de kwalificatie bleef hij als nummer twee nog in het spoor van Lewis Hamilton. Daarna ging het tempo echter omhoog bij Mercedes en dat bleek te hoog gegrepen voor Verstappen, die op bijna een volle seconde van Bottas strandde.



Precies een week na het kwalificatiedebacle in China, waar hij vanwege een softwarefout in de motor bijna helemaal achteraan moest starten, staat hij gelukkig weer redelijk vooraan op de startgrid van het circuit van Sakhir. En ook na de pech met de kapotte vloer op vrijdag, zal een kwalificatiedag zonder panne fijn zijn voor het gemoed. Maar het resultaat, nog twee plaatsen achter zijn collega, daar had Verstappen zelf ongetwijfeld vast meer van verwacht.