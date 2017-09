Bekijk hier hoe Verstappen bijna P1 pakte in de kwalificatie

Met zijn 69ste pole - een record - hield Lewis Hamilton Max Verstappen nipt van zijn allereerste poleposition in zijn carrière. Niet dat Verstappen ook maar iets had aan zijn briljante ronde op kleddernat Monza, want hij moet vanwege een gridstraf morgen 20 plaatsen achteruit.