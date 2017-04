‘Ban mobiele telefoon tijdens persconferenties’

Op een persconferentie kreeg Christian Horner in Bahrein de vraag wat Formule 1 er onder de nieuwe eigenaar Liberty Media zelf aan kan doen om populairder te worden bij het jeugdige publiek. Een vraag waar hij blijkbaar al over nagedacht had, want de teambaas van Max Verstappen brandde meteen los. ,,Wat mij betreft wordt per direct de mobiele telefoon verbannen in persconferenties met coureurs. Ik erger me enorm als ik rijders achter deze tafel zie die met hun mobieltjes zitten te spelen en nul interesse in de pers tonen’‘, aldus Horner, die de naam van Lewis Hamilton niet noemde maar ongetwijfeld op onder anderen de coureur van Mercedes moet hebben gedoeld.