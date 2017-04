Alonso rijdt Indy500 en slaat Grand Prix van Monaco over

,,Ik ben enorm blij dat ik de Indy500 ga rijden", vertelt Alonso op de website van McLaren. ,,Dit is een race die net zo groot is als de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van LeMans. Uiteraard vind ik het jammer dat ik dit jaar niet in Monaco start, maar de race erop in Canada zal ik gewoon weer rijden voor McLaren."



,,Ik heb nog nooit in een IndyCar gereden en ook nog nooit op een oval, maar ik weet zeker dat ik het snel onder de knie heb. Het is me overduidelijk dat ik met veel precisie moet kunnen racen, vlak naast andere auto's terwijl we 354 kilometer per uur gaan."



De ambitie van Alonso is om de zogenoemde Triple Crown te veroveren. Het winnen van de Grand Prix van Monaco, de Indy500 én de 24 uur van Le Mans. In de geschiedenis is dat slechts één coureur gelukt, Graham Hill. ,,Het is een moeilijke opdracht, maar ik kan het. Ik weet niet wanneer ik in Le Mans ga rijden, maar ik ben pas 35 jaar. Ik heb tijd zat", vertelt Alonso. De tweevoudig wereldkampioen heeft de Grand Prix van Monaco al twee keer gewonnen.