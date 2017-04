Ik had zaterdag of zondag graag naar de Verkadefabriek in Den Bosch willen gaan om daar Lance, the rock opera te zien. In veertien liedjes vertolkten artiesten als Guus Meeuwis, Rick de Leeuw, Frank Lammers en Alex Roeka daar het verhaal van Lance Armstrong, de grootste zondaar uit de sportgeschiedenis. Schrijver Bert Wagendorp tekende voor de teksten, muzikant J.W. Roy voor de op Amerikaanse leest geschoeide muziek. Maar helaas, de voorstellingen waren uitverkocht.

In de teksten wordt nadrukkelijk geknipoogd naar het verhaal van Jezus. George Hincapie, Armstrongs trouwste discipel, hoort de haan drie keer kraaien voor hij zijn kopman verraadt en Armstrong omschrijft zichzelf als God's son, Jesus of cycling indeed . Terwijl ik op eerste paasdag naar de liedjes luisterde, keek ik met een schuin oog naar de Amstel Gold Race. Ik denk zomaar dat daarvoor meer mensen voor de tv zaten dan er afgelopen weekend in een kerk hebben gezeten.

Gisteren luisterde ik ze nog een keer, terwijl ik op mijn racefiets tegen de Zeeuwse wind in ploeterde. De mondharmonica gierde door mijn oren. ,,Give me another cup of coffee, melancholy my favorite brand, one last cup of coffee, spill the beans my friend", neuriede ik mee, in een uiterste poging de moed erin te houden. 'Erbarme dich' was ook wel toepasselijk geweest. Ik begreep Lance. Ik kon best wat doping gebruiken.