Kaartenhuis

column Opvoeden

16 mei Ik las van de week dat een kwart van de Europese leiders kinderloos is. Nu Emmanuel Macron is aangetreden als president van Frankrijk staan aan het hoofd van de drie grootste Europese landen géén ouders, want Angela Merkel en Theresa May hebben nooit een eigen kind de borst of de fles gegeven. In Nederland hebben we de - voor zo ver wij weten - vrijgezelle en - voor zo ver wij weten - kinderloze Mark Rutte. Niet echt een vader des vaderlands. Eerder ieders toffe jonge broertje.