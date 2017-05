column Klassiekers

21 maart Een van de mooiste tweets naar aanleiding van het overlijden van de negentigjarige Chuck Berry vond ik: ‘Bericht voor Beethoven, in de hemel: ga jij ‘es even aan de kant’. Een verwijzing natuurlijk naar een van de bekendste hits van de grondlegger van de rock & roll, uit de jaren vijftig, waarin hij stelt dat het werk van de klassieke Duitse componist op de draaitafel maar eens moet plaatsmaken voor zijn nieuwe plaat: ‘Roll Over Beethoven and tell Tchaikovsky the news’.