1 km te hard

Column Lijsttrekkers

14 februari Wat was de wereld vroeger lekker overzichtelijk. Voorafgaand aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer zochten álle lijsttrekkers hun kiezers op. Ze maakten een rondje langs álle provincies. 's Avonds spraken ze in De Graanbeurs in Zierikzee of de Prins van Oranje in Goes hun achterban toe, de verslaggever van de PZC maakte een stukkie, en zo was heel Zeeland op de hoogte.