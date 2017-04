Weekly recap #29 – walvis spotten, zinloos geweld en jongeren over werk

Groenlandse walvis

Twee weken geleden was er een walvis gespot voor de kust van Vlissingen. Het schepsel van zo’n 20 meter groot zwom in het ondiepe water vlak voor de boulevard. Sowieso al heel bijzonder natuurlijk, maar toen bleek het ook nog eens om een Groenlandse walvis te gaan. Het is waarschijnlijk de eerste keer óóit dat dit dier in de Nederlandse wateren is gezien! Deze walvis leeft normaal namelijk in het Noordpoolgebied. Om het even in perspectief te plaatsen: dat is net zo bijzonder als wanneer je een ijsbeer zou tegenkomen.