My week at work #31 – welkom in Zeeland, suffe tutten en communies

blog Weekly recap #28 – ho­mo­so­li­da­ri­teit, praktijkexamens en koningsdiner

10 april Back to business! Ik heb na mijn vakantie meteen weer over een heleboel leuke dingen geschreven. Zo vroeg ik twee mannen op straat of ze hand in hand wilden lopen, nam ik een kijkje bij de centrale praktijkexamens en interviewde ik een vrouw die op het verjaardagsdiner van de koning mag komen. Lees je mee?