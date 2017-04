Zo voorkom je onnodige snelheidsboetes

In de auto ben ik een enorme braverik. In de twaalf jaar dat ik een rijbewijs heb, kreeg ik slechts één bon voor te hard rijden. Ik heb dan ook weinig op met automobilisten die huilebalken over hun laatste verkeersboete. Deze week kwamen er veel van die zeurpieten in de media. Deze krant achterhaalde namelijk dat 69.000 automobilisten een prent kregen voor - na meetcorrectie - 1 kilometer per uur te hard rijden. Beetje dom, zeg ik dan.



Verkeersboetes maken de weg veiliger. Maximumsnelheden hebben geen enkele zin als overtreders niet worden bestraft. En tja, dan moet je ergens een grens trekken. Nadeel van die kleine boetes is wel dat mensen er niet zachter door gaan rijden. Ze denken niet na over hun gedrag, maar vinden de bon simpelweg oneerlijk. Het is dus niet verkeerd als Den Haag meer in zijn trukendoos heeft om te voorkomen dat automobilisten de snelheidsgrens overgaan.