Werkloosheid eurozone laagste in ruim acht jaar

In het eurogebied zijn volgens Eurostat in april iets meer dan 15 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie is de gemeten werkloosheid 7,8 procent, ofwel ruim 19,1 miljoen werklozen.

Waar is de werkloosheid in de EU het laagst? In Tsjechië, Duitsland en Malta. De hoogste werkloosheid vinden we in Griekenland en Spanje. Voor Nederland werd door Eurostat een werkloosheid van 6,4 procent gemeld.