'Werkgevers ontwijken cao's met flexwerk'

Vooral het aantal mensen dat per uur wordt opgeroepen en per uur wordt betaald is sterk groeiend. ,,Werkgevers ontwijken cao's en betalen dus steeds meer mensen 9 euro bruto per uur, àls ze dat uur mogen werken'', zegt vice-voorzitter Mariëtte Patijn. ,,Je moet vijftig uur per week onbetaald beschikbaar zijn voor een paar uur betaald werk. Dit is het meest onzekere flexwerk en tegelijkertijd de hardst groeiende vorm.''



Daarnaast ziet de vakbond dat zzp'ers vaak een kwart lagere tarieven moeten rekenen om werk te krijgen. Bovendien zijn steeds meer vaste contracten slechts voor bijvoorbeeld twintig uur. De rest van de week wordt de werknemer als flexwerker al dan niet ingehuurd.



De FNV concludeert dat de bedrijfswinsten in de loop der jaren zijn verdubbeld. Ondernemingen profiteren van de daling van de vennootschapsbelasting en de dalende rente, maar dat vertaalt zich nog te weinig in loonsverhoging en meer vast werk.