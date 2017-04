Werkgevers gaan voorlopig niet in op nieuwe WW-regeling

,,Wij hebben afgelopen woensdag een brief van Sociale Zaken ontvangen, waarin zij meer duidelijkheid geven over de nieuwe regeling'', aldus de woordvoerder. ,,Dat blijkt een ingewikkeld plan te zijn geworden, dus wij gaan komende maand onze achterban raadplegen om ze te betrekken bij dit project. We willen het bestuurlijk goed met onze leden doorspreken en dan tot een besluit komen.''



Zowel VNO-NCW als MKB-Nederland zijn van plan om zo snel mogelijk na de meivakantie met het eigen bestuur hierover spreken. ,,We rekenen daarbij op begrip van de vakbonden, zoals we dat andersom ook steeds hebben gehad.'' FNV en CNV komen vanmiddag met een verklaring voor de pers.