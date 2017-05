Wachten op je vakantiegeld, ouderwets of niet? Stem op de poll

Wat heeft Ahold Delhaize in het Zwitserse Zug te zoeken?

15:08 Waarom is het oer-Nederlandse merk Etos in het Zwitserse kanton Zug geregistreerd? Is dat toevallig omdat Zug een winstbelasting van minder dan 15 procent kent, en niet – zoals Nederland – een tarief van 25 procent?