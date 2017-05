Waarom ons handelsoverschot niet alleen goed nieuws is

Ka-ching! De Nederlandse kassalade zat in 2016 weer goed vol: per saldo exporteren we 52 miljard euro meer dan dat we importeren, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek . Ook met aftrek van de wederuitvoer – spullen die bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam binnenkomen vanuit China en worden doorgestuurd naar Duitsland of Italië – blijft er onder aan de streep nog 32 miljard over.

Lekker toch? Een bedrijf dat meer verkoopt dan dat het inkoopt is goed bezig, dus dat geldt toch zeker ook voor een land? Nou, daarover zijn de meningen verdeeld, op zijn zachtst gezegd. In Zuid-Europa bijvoorbeeld ergeren ze zich bij ieder nieuw bericht over Nederlandse (en Duitse) handelsoverschotten weer een beetje meer. Onze export is namelijk hun import, en ons overschot is hun tekort, zo werkt dat in de economie. Ook de Franse presidentskandidaat Macron fulmineerde recent tegen het Duitse handelsoverschot, dat volgens hem de Europese economie beschadigt.

Als ze ergens een overschot kunnen gebruiken, is het wel in het zuiden. Maar de praktijk is anders. Neem Spanje: per jaar gaat er vanuit Nederland voor 1,7 miljard euro meer aan spullen die kant uit dan dat we van de Spanjaarden kopen. Inclusief wederuitvoer is dat zelfs 5,6 miljard.



Allemaal leuk en aardig, maar wat zeuren die zuiderlingen nou? Is dat niet gewoon een teken dat onze economie betere en meer concurrerende spullen produceert? Op zich is dat zo. Als de Grieken net zulke landbouwproducten zouden maken als wij, zouden ze die niet van ons hoeven te kopen.

Quote Onze bedrijven produceren machines en onderdelen van hoge kwaliteit. We hoeven hier niet onze excuses voor aan te bieden Brigitte Zypries, Duits minister van economie

En toch is dit niet het hele verhaal.

Scheve balans

Veel economen zien in de scheve handelsbalans tussen noord en zuid een fundamenteel probleem. En dat probleem is niet zo zeer dat de spullen die de Zuid-Europeanen maken te duur zijn om de concurrentie aan te kunnen, maar vooral dat de goederen die in Noord-Europa gemaakt worden te goedkoop zijn.

Vroeger kon zo’n onevenwichtigheid worden gecorrigeerd door de wisselkoers aan te passen. Als Spanje de export wilde aanzwengelen, kon het de peseta goedkoper maken. Nu ze net als hun collega’s in het noorden met de euro betalen, bestaat dat correctiemechanisme niet meer. En wendden ze zich de afgelopen jaren dus maar tot heel strikte bezuinigingen, om arbeid (nog) goedkoper te maken.

'Té concurrerend'

Landen als Duitsland en Nederland hielden veel bij het oude, en incasseerden jaar na jaar een fors handelsoverschot. Maar, zeggen veel economen, juist in die landen zit ook een deel van de oplossing. Want eigenlijk is hun economie ‘te’ concurrerend, hoe vreemd dat ook mag klinken.

Eigenlijk zou het volk beloond moeten worden voor de goede economische prestaties, in de vorm van hogere lonen en uitkeringen, vinden de critici. Dat mes snijdt dan aan twee kanten. Aan de ene kant worden de producten uit Nederland en Duitsland dan duurder, waardoor Zuid-Europese landen de concurrentie beter aankunnen. Aan de andere kant verhogen hogere lonen de bestedingsruimte van consumenten, waardoor er ook meer import komt, onder meer uit Zuid-Europa.

Quote Duitsland gebruikt een sterk on­der­ge­waar­deer­de euro om Amerika en zijn EU-partners te exploiteren Peter Navarro, adviseur van Donald Trump

Trump boos

Het zijn niet alleen de Zuid-Europeanen die dit helemaal zo’n slecht vooruitzicht niet vinden, ook Donald Trump liet een paar maanden terug bij monde van een adviseur weten dat hij helemaal klaar was met de Duitsers, die de Amerikaanse economie zouden ‘exploiteren’ met hun kunstmatig goedkope producten.

Maar de vraag is of er voorlopig iets verandert. Zuinigheid en spaarzaamheid zijn in het noorden van Europa nog steeds troef, en de lonen stijgen al jaren niet noemenswaardig, ondanks herhaaldelijke oproepen om daar iets aan te doen, onder meer van De Nederlandsche Bank. De Duitsers wezen de kritiek onlangs nog van de hand, bij monde van economieminister Brigitte Zypries. ,,Onze bedrijven produceren machines en onderdelen van hoge kwaliteit die klanten in het buitenland graag kopen. We hoeven niet onze excuses hiervoor aan te bieden.”