Vakanties bepalen we samen, wat we aantrekken beslissen we zelf

Veel overleg is verstandig, blijkt uit het onderzoek. Paren die gezamenlijk beslissingen nemen, komen minder in financiële problemen. Vorig jaar had 25 procent van de stellen die gezamenlijk beslissen een of meer financiële missers, zoals onverwacht rood staan of een niet op tijd betaalde rekening. Bij stellen waarvan één van de partners beslist over de uitgaven had 41 procent het afgelopen jaar te maken met financiële uitglijders.



Naarmate de uitgaven persoonlijker worden, laten partners de keuze meer aan elkaar. Alleen als het om kleding gaat, bemoeit de vrouw zich graag met de keuze van de man. Mannen beslissen maar in 2 procent van de gevallen mee over de kledingkeuze van de vrouw. Ze betalen de rekening overigens in 20 procent van de gevallen wel.