Uniek in Nederland: ING geeft papa's maand vaderschapsverlof

Dit is afgesproken in de nieuwe cao. Hiermee is ING de eerste grote onderneming in Nederland die jonge vaders tegemoet komt. Cao-deskundigen spreken van een doorbraak en denken dat de ING-cao wel eens navolging kan krijgen in andere cao’s. ,,Dit is zeker iets wat we ook in andere cao’s geregeld willen hebben,” zegt FNV-onderhandelaar Gerard van Hees.