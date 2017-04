Tv-abonnement raakt uit de mode

Het aantal televisieaansluitingen is in 2016 voor het tweede jaar op rij gedaald, met 0,8 procent naar 7,4 miljoen stuks. Door de groeiende populariteit van onlinevideo houdt die dalende trend komende jaren waarschijnlijk aan. ,,Tot en met 2021 verwachten wij dat het aantal abonnees met gemiddeld 1,1 procent per jaar daalt'', vertelt analist Kamiel Albrecht van Telecompape r.

Mede dankzij prijsverhogingen bij KPN en Ziggo was er afgelopen jaar wel sprake van omzetgroei. De opbrengsten uit televisiediensten gingen met 4,3 procent vooruit naar 1,79 miljard euro. Volgens Telecompaper zal de markt tot 2019 waarschijnlijk nog beperkte groei laten zien. Voor de periode daarna wordt rekening gehouden met omzetkrimp, waardoor de opbrengsten in 2021 weer teruggezakt zullen zijn naar het huidige niveau.

Marktaandeel

Ziggo is nog altijd met afstand de grootste speler in de televisiemarkt, maar de kabelmaatschappij zag het marktaandeel wel iets teruglopen. Wat betreft omzet heeft Ziggo nu nog 61 procent van de markt in handen en in aantallen klanten gerekend een kleine 54 procent. Nummer twee KPN won wat terrein. Het marktaandeel van KPN is licht opgelopen tot ruim 26 procent van de totale omzet en dik 31 procent van het aantal klanten in de markt.