Topbankiers in VS dumpen eigen aandelen

Maar waarom wordt er nu massaal verkocht? Handelen in eigen aandelen is normaal voor topmensen in het Amerikaans bedrijfsleven. Bestuurders krijgen een deel van de beloning uitgekeerd in de vorm van aandelen of opties en die cashen ze van tijd tot tijd. De bakker moet immers ook betaald worden. Beleggers vragen zich daarom af of het tijd wordt zelf uit te stappen. Ook in de maanden nadat Donald Trump tot president was verkozen, verkochten ze per saldo veel aandelen. Daar viel nog wel wat voor te zeggen, want na de overwinning van Trump vlogen de koersen omhoog. Zijn plannen voor belastingverlaging en grote infrastructurele werken zou de Amerikaanse economie een flinke boost geven. Dat de bestuurders van banken profiteerden van die koersrally is te begrijpen.

Oppassen geblazen

De fut is er echter uit bij de aandelen. De markten verliezen het vertrouwen in de Amerikaanse president. Beleggers vragen zich af of de beloofde belastinghervorming en extra uitgaven wel rondkomen. De bankiers blijven ook sinds die tijd gewoon verkopen. Dat roept de vraag op of ze vrezen voor terugval. Corné van Zeijl, analist bij vermogensbeheerder Actiam is er niet gerust op. ,,Als insiders gaan verkopen, is dat meestal een teken dat je op moet passen als belegger.''

Een berucht voorbeeld is Gert Jan Kramer, commissaris bij bodemonderzoeker Fugro. ,,Die verkocht in 2013 en 2014 massaal aandelen in zijn eigen bedrijf. Dat ging om 50.000 aandelen per transactie'', zegt Van Zeijl. Kort daarna bleek Fugro zwaar in de problemen te zitten en kelderde de koers.



Of er nu ook zo'n verband is, valt niet te zeggen. Van Zeijl heeft wel het gevoel dat de Amerikaanse aandelen op hun hoogtepunt staan. Beleggers in Nederlandse banken hoeven zich geen zorgen te maken. Uit het register van de AFM, waar bestuurders hun transacties in aandelen moeten melden, heerst grote rust. Alleen Ralph Hamers, topman van ING, verkocht dit jaar een flinke pluk opties. Maar het grootste deel van zijn aandelen en opties houdt hij gewoon vast.



Beleggers waarderen het wel als topmensen zelf aandelen bezitten van het bedrijf dat ze leiden. Dat betekent dat de belangen van bestuurders en aandeelhouders gelijk zijn. 'Zij weten meer dan wij' is de gedachte bij beleggers. Het is een goed teken als toppers aandelen in het bedrijf nemen.



Dat deed Jan Hommen bijvoorbeeld toen hij tijdens de kredietcrisis als topman van ING aantrad. Hij maakte zijn aankopen ook bekend, zodat iedereen wist dat de topman vertrouwen in het bedrijf had.