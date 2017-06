Tips om fraude te voorkomen

'Beiden parttime werken is het voordeligst'

7:41 Voor veel stellen is het financieel het voordeligst als beide partners in deeltijd zouden werken in plaats van alleen de minstverdienende. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat samen met vrouwenkenniscentrum WOMEN Inc. een online rekentool lanceert.