Thuisbezorgdbaas op 1, Van Gerwen op 100 in jonge miljonairslijst Quote

Van Gerwen is de enige topsporter op de lijst, die verder gevuld is met dj's en vooral succesvolle ondernemers. Van Gerwen werkt in tegenstelling tot veel andere sporters als zelfstandige.



Zes miljoen van zijn vermogen heeft Van Gerwen zelf bij elkaar gegooid. Dat komt uit prijzengeld, van onder andere het EK, de Premier League en het WK. Het andere miljoen komt uit sponsorgeld.



Jitse Groen (39), oprichter van Thuisbezorgd, is na de beursgang van zijn bedrijf in september 2016 volgens Quote goed voor 460 miljoen euro. Hij verzevenvoudigde zijn vermogen het afgelopen jaar.



Groen verdrong daarmee Coolblue-oprichters Paul de Jong en Pieter Zwart van de eerste plaats. Zij liggen ruim 200 miljoen op Groen achter, aldus Quote.