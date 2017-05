Tele2 volgt T-Mobile met onbeperkt internet

Het nieuwe onbeperkte abonnement is betekent in praktijk dat klanten net als bij T-Mobile 5 Gigabyte per dag krijgen. Raakt die royale hoeveelheid op dan kan kosteloos per sms steeds een nieuwe Gigabyte worden aangevraagd. Buiten Nederland is het nieuwe onbeperkte abonnement overigens niet unlimited. In andere EU-landen (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) geldt een maximum van 6 GB per maand.



Klanten die nu de grootste bundel van 24 Gigabyte afnemen, krijgen automatisch een upgrade naar de nieuwe onbeperkte bundels. Bovendien gaat hun maandprijs omlaag van 35 naar 25 euro.