Starterswoningen bijna uitverkocht

Het aantal te koop staande huizen neemt razendsnel af. In april vorig jaar stonden in totaal 137.000 woningen op Funda te koop, vorige maand waren dat er 103.000. Een daling van liefst 33 procent.

Die daling vertaalt zich voor het eerst in jaren in een scherpe afname van het aantal hypotheekaanvragen. Dat is in de maand april met liefst 20 procent gedaald in vergelijking met maart. Ruim 26.000 aanvragen werden er ingediend, zo wijzen de laatste cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) uit, een teruggang van 7 procent ten opzichte van vorig jaar april.

Deze ontwikkeling staat in schril contrast met het recordaantal hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal van dit jaar, dat juist werd uitgeroepen tot het beste kwartaal van de afgelopen vijf jaar.

,,Er zijn steeds minder woningen beschikbaar waar potentiële kopers voor in aanmerking komen”, verklaart Mark de Rijke van De Hypotheekshop de opmerkelijke terugval.

Die afname speelt met name starters parten. Er blijken met name minder appartementen en nieuwbouw beschikbaar én huizen in de categorie tussen de 100.000 en 200.000 euro. Onder de 2 ton staan er nu zo'n 35.000 woningen te koop, in april 2016 waren dat er nog 55.000.

De tekorten spelen niet alleen in de bekende ‘oververhitte’ steden als Amsterdam Utrecht en Haarlem, maar ook in steden rondom Den Haag, in de regio Utrecht, Noord-Brabant, Nijmegen, Apeldoorn én aantal steden in noorden en oosten van het land.

Volledig scherm Foto ter illustratie © ANP De constatering van De Hypotheekshop sluit aan bij het beeld van makelaarsclub NVM. De Vereniging van Makelaars (NVM) signaleert ook een snel dalend aanbod van huizen. NVM schat het tekort al in op zo’n 200.000 woningen.

,,Er is de afgelopen jaren structureel te weinig gebouwd”, reageert zegsman Roeland Kimman. De vraag naar woningen groeit onderwijl. De hypotheekrente is volgens hem dusdanig laag dat ook een groep huurders wil kopen én het aantal kleinere huishoudens groeit.

De gevolgen van die schaarste komen voor rekening van de huizenkopers: die krijgen te maken met stijgende prijzen. Een ‘geluk’ is misschien nog dat de hypotheekrente vorige maand verder omlaag is gegaan.

Of de teruggang van het aantal hypotheekaanvragen een voorbode is voor het opnieuw vastlopen van de woningmarkt, durft De Hypotheekshop niet te zeggen. Het wil eerst de komende maanden afwachten of de neergaande lijn zich daadwerkelijk doorzet. ,,We willen niet paniekerig reageren, máár”, zo zegt De Rijke, ,,dit is wel een duidelijk signaal dat er iets niet goed gaat op de woningmarkt. We zien niet opeens veel meer woningen op Funda verschijnen. Als de afname zich doorzet, zou dat de woningmarkt weer op slot zetten en de economie raken.”

Woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer waarschuwt al langer voor een chronisch woningtekort. Ook hij vindt het te prematuur om op basis van één maand harde conclusies te trekken, maar zegt: een teruggang gaat een keer komen en zou kunnen leiden tot een nieuwe dip op de woningmarkt. ,,De huidige ontwikkeling kan wel eens een voorteken zijn.”