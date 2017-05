Staalsector klaagt over milieunormen: 'regels CO2 -uitstoot te streng'

In een open brief aan Brussel uiten 76 directeuren van Europese staalfabrieken hun ongenoegen over de invoering van een nieuw, streng systeem van emissierechten, die de uitstoot van CO2 regelen. Europa dreigt volgens 'de groep van 76' veel strengere CO2-normen op te leggen dan andere landen. Dat tast de concurrentiepositie van de Europese staalbedrijven nog verder aan, waarschuwen ze in hun brief aan de Europese Commissie.

De staalindustrie heeft het al moeilijk, want met name China zou de wereldmarkt overspoelen met goedkoop staal. Chinese staalbedrijven kampen met grote overcapaciteit nu de vraag in eigen land minder is. In plaats van minder te gaan produceren dumpen de Chinezen hun overtollige staal op de wereldmarkt, ook in Europa. Dat zet de prijzen onder druk.

Gouden jaren

Normaal gesproken zijn jaren van economische groei, zoals nu het geval is, gouden jaren voor staalbedrijven. Dan moet het geld verdiend worden. Als de emissienormen in de EU eenzijdig omhoog gaan, wordt Europees staal nog duurder en is China helemaal de lachende derde. Dat kan hier op termijn banen kosten en zelfs de sluiting van hele fabrieken betekenen.

Wat de directeuren vooral stoort is dat de 'nieuwe aanval' op hun positie van binnenuit komt. Lees: vanuit Brussel. De Europese Commissie wil de uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas, geleidelijk beperken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Staalbedrijven krijgen een bepaald quotum aan emissierechten. Als ze meer uitstoten, moeten ze rechten bijkopen. Hoe schaarser de rechten, hoe hoger de prijs. Het idee erachter is dat bedrijven investeren in minder CO2-uitstoot als de rechten duur zijn.

De staalbedrijven klagen dat de beperkingen veel te streng zijn. Bovendien hoeven de concurrenten buiten Europa aan lang niet zulke strenge eisen te voldoen. ,,Dat betekent dat er straks goedkoper staal van buiten de EU komt. Maar dat staal is wel milieuonvriendelijker geproduceerd'', zegt een woordvoerder van Tata Steel in IJmuiden, een van de ondertekenaars van de brief. Per saldo wordt het milieu er alleen maar slechter van, is dan ook het verwijt van de Europese staalbedrijven.

De teruglopende winstgevendheid betekent ook dat er minder geïnvesteerd kan worden in nieuwe manieren om milieuvriendelijker staal te produceren. ,,We zijn hier voorloper in de productie van milieuvriendelijk staal'', aldus de woordvoerder van Tata. ,,Hier in IJmuiden gebruiken we 1,7 ton CO2 per ton geproduceerd staal. Gemiddeld wordt er 3 tot 4 ton CO2 geproduceerd per ton staal.''

Investeringen

Tata heeft ook nog een nieuwe productiemethode ontwikkeld waarbij de CO2-uitstoot nog eens met 20 tot 80 procent kan worden teruggedrongen. Maar het ontwikkelen van dergelijke nieuwe productiemethoden kost tijd en geld. Vandaar dat het van belang is dat de staalbedrijven voldoende winst blijven maken voor nieuwe investeringen.