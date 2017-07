Sligro wijst bod van Jumbo op supermarkten Emté af

Jumbo heeft het bod uitgebracht in samenwerking met een andere keten volgens de krant. Het aandeel Sligro schoot na het uitlekken van het nieuws met ruim 5 procent omhoog, waarop de handel werd stilgelegd.



Emté heeft momenteel 131 filialen verspreid over het hele land met 827 miljoen euro omzet. Jumbo en Sligro zijn allebei gevestigd in Veghel, letterlijk bij elkaar om de hoek. Dat Jumbo het juist op de supers van zijn buurman heeft gemunt, staat daar volgens branchekenners los van. Jumbo, na Albert Heijn de nummer twee in supermarktland, wil graag groeien. Vorig jaar nam het La Place over uit de boedel van het failliete V&D. Eerder sloot het megadeals met de overnames van de (toen nog grotere) supermarktketens C1000 en Super de Boer. De Brabantse supermarktfamilie Van Eerd maakt er geen geheim van nog steeds op overnamepad te zijn.

Prooi

Emté is een relatief makkelijke prooi omdat de supermarkten van Sligro niet goed lopen, verklaart supermarktprofessor Laurens Sloot. ,,Plus is groter, daarmee zou Jumbo sneller kunnen groeien. Maar die formule draait uitstekend, er is geen enkele reden om winkels te verkopen.''

Sligro haalt het leeuwendeel van zijn 2,8 miljard euro omzet met zijn groothandels, die wel goed draaien. In april gaf Sligro al aan de ontwikkelingen bij zijn supermarkttak tegen het licht te gaan houden. Terwijl de totale supermarktomzet in Nederland groeit, daalt die van Emté al jaren. De introductie van een vernieuwde formule in 2015, waarbij de nadruk lag op verse producten tegen een lage prijs, veranderde daar niets aan. ,,Sligro is briljant als groothandel voor horecaklanten, maar supermarkten zijn echt een andere tak van sport,'' zegt marketingdeskundige Paul Moers. ,,De competenties om rechtstreeks consumenten te bedienen heeft Sligro niet in huis.''

Quote Sligro is briljant als groothandel voor horecaklanten, maar supermarkten zijn echt een andere tak van sport Paul Moers, marketingdeskundige

Winst

Jumbo heeft die wel. Na de overname van Super de Boer wist Jumbo de omzet in die winkels met 40 procent te verhogen, verklaart Sloot. ,,De gemiddelde omzet van Emté ligt nu rond 140 euro per vierkante meter per week, die van Jumbo tegen de 200 euro. Daar is dus nog veel winst te halen.''

Ook Sligro zou sterk kunnen profiteren van een deal met zijn buurman, volgens de Groningse supermarktprofessor. ,,Het geld dat de supermarkten opleveren, kan het bedrijf investeren in uitbreiding van zijn groothandels in Duitsland, Denemarken en België.'' Daarnaast zou Sligro aan La Place, de nieuwe Jumbodochter, een mooie klant hebben. ,,Dat zou ongetwijfeld ook onderdeel zijn van de deal.''



Quote De gemiddelde omzet van Emté ligt nu rond 140 euro per vierkante meter per week, die van Jumbo tegen de 200 euro. Daar is dus nog veel winst te halen Laurens Sloot, supermarktprofessor

Sligro laat weten op 20 juli zijn toekomstscenario's voor Emté te presenteren. ,,Zoals eerder gecommuniceerd houden wij alle opties open, maar heeft verkoop niet onze voorkeur,'' stelt de directie in een persbericht.