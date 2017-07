'Sligro blokkeert zegetocht hongerige buurman Jumbo'

Meer huizenkopers jonger dan 25 jaar

7:29 Het aandeel jongeren tot 25 jaar onder huizenkopers is in het tweede kwartaal van 2017 met 85 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Een groep jonge starters krijgt volgens hypotheekadviesbureau De Hypotheker vaker financiële steun van hun ouders en brengen ook vaker zelf spaargeld in.