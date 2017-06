Sleutelen is straks passé bij auto's

Aventus, met zeshonderd studenten autotechniek de grootste opleider van Nederland, is daarom het project TechFunity gestart, waarin met grote autoketens als Wensink, Broekhuis, Nefkens en Autohaas, laadpaalfabrikanten en vmbo-scholen wordt samengewerkt om het onderwijs zo te vernieuwen dat de nieuwe lichting monteurs beter wordt geschoold en het huidige personeel kan worden bijgeschoold.



,,Het eerste jaar hebben we gebruikt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, na de zomer gaan we aan de slag met extra trainingen en workshops. En we starten met een groep mbo-leerlingen een experiment met zelfontdekkend leren. In plaats van ze eerst de theorie aan te bieden en dan te laten oefenen, krijgen ze 'levende opdrachten': auto's met problemen die ze zelf moeten oplossen en waarvoor ze gaandeweg de kennis moeten verzamelen.''



Lager opgeleide monteurs hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Juist deze week maakte het CBS bekend dat het aantal onvervulde vacatures met 3.700 in het eerste kwartaal weer terug is op het niveau van voor de crisis. Maar dat is een tijdelijke opleving door een inhaalslag, denkt Paul de Waal van de Bovag. ,,Door de opkomst van de deelauto gaat het wagenpark krimpen en door de elektrische auto neemt het onderhoud af.''