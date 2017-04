Sjoemelgate dreigt met een sisser af te lopen

Dat mag niet gebeuren, vindt D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy, één van de twee auteurs van het vanmiddag goedgekeurde, vlijmscherpe eindverslag van de parlementaire onderzoekscommissie Dieselgate. Hij wil dat maandenlange parlementaire arbeid wordt beloond met actie en roept daarom nu de hulp in van nationale parlementen en consumentenorganisaties. Die moeten hun eigen regeringen ter verantwoording roepen en voor zover het om consumenten gaat, collectief schadeclaims indienen. ,,Volkswagen doet of er niks aan de hand is, de ronkende persberichten over weer hogere winstcijfers zijn stuitend. En alle anderen duiken. Die denken: laat de shit maar lekker bij Volkswagen'', aldus Gerbrandy.



Hij staat in zijn verontwaardiging niet alleen. ,,Aan het gedrag van de autofabrikanten is niets veranderd, er is niets van een attitudewijziging geweest'', constateert ook Industriecommissaris Bienkowska. Zij betitelde de sjoemelende fabrikanten, normaal haar natuurlijke achterban, vanmorgen als ‘corrupt’ en ‘arrogant’. ,,Er is dringend een gebaar nodig, ook in de richting van de consument, maar wij kunnen niet zoals de Amerikaanse overheid compensaties afdwingen.'' Volgens Gerbrandy heeft de industrie nog helemaal niks gedaan en is ze dat ook niet van plan. ,,Geen publieke excuses, geen gebaar naar de automobilisten, geen hand in eigen boezem en al helemaal geen signaal van verantwoordelijkheid naar de miljoenen Europeanen die gedwongen vuile lucht inademden.'' In tegendeel, aldus de D66’er, individuele bedrijven ontkennen keihard hun gesjoemel, hun Brusselse lobbyapparaat Acea houdt koppig vol dat zij ‘in de geest van de wet’ handelden.