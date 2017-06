Silicon Valley heeft een mannenprobleem

Op het hoofdkantoor van UploadVR, een bedrijf in San Francisco dat gespecialiseerd is in virtual reality, bestaat een kamer met een bed waar mannelijke werknemers seks hebben tijdens hun pauzes. De 'kink room' wordt hij genoemd, volgens het voormalig hoofd sociale media dat het bedrijf vorige maand aanklaagde wegens seksuele intimidatie, seksediscriminatie en onrechtmatig ontslag. Er zou een 'boys club' zijn gecreeerd, waarin vrouwen geen promotie maakten en van mannelijke collega's te horen kregen dat ze zich niet konden concentreren omdat ze alleen aan seks met hen konden denken.

In een rechtszaak tegen Magic Leap, specialist in augmented reality, beschreef Tannen Campbell, voorheen topvrouw, hoe een it-manager over vrouwen sprak tijdens een introductiebijeenkomst voor nieuwe collega's. ,,Toen een van de twee aanwezige vrouwen een vraag stelde, reageerde hij met: 'Vrouwen hebben altijd problemen met computers. In de it zeggen we: blijf weg bij de drie O's: orientals, old people en ovaries (Aziaten, ouderen en eierstokken).''

Uitbarsting

De klachten over de behandeling van vrouwen in Silicon Valley zijn niet nieuw: in 2014 kreeg Whitney Wolfe in een schikking met datingapp Tinder een miljoen dollar omdat marketingbaas Justin Mateen haar 'slet' en 'hoer' genoemd zou hebben. De oprichter van softwarebedrijf GitHub stapte rond die tijd op vanwege klachten over seksuele intimidatie.

Het komt nu tot een uitbarsting dankzij Susan Fowler, een voormalig technisch ontwikkelaar van Uber. In maart beschreef ze op haar blog hoe vrouwen bij Uber te maken krijgen met seksisme en seksuele intimidatie. Haar manager hengelde op dag 1 naar een vrijpartij. Toen ze dat meldde bij personeelszaken, gebeurde er niets, omdat het de eerste keer zou zijn - wat niet waar bleek. Alle medewerkers kregen een leren Uber-jas, behalve het handjevol vrouwen in het team.

Extreem

Haar verhaal was het begin van een almaar uitdijende crisis rond de mores op de Uberwerkvloer. Na onderzoeken door een advocatenbureau en voormalig minister van justitie Eric Holder zijn meer dan twintig mensen ontslagen vanwege seksuele intimidatie en andere misdragingen. Ceo Travis Kalanick is deze week op een zijspoor gezet, een lange lijst van aanbevelingen van Holder wordt overgenomen om de extreme winnaarsmentaliteit in het bedrijf te veranderen. Dat het ten koste van alles de beste en de grootste wil zijn, was vaak een excuus voor slecht gedrag. De focus moet vanaf nu veel meer liggen op diversiteit en inclusiviteit. 'Briljante eikels' worden niet meer aangenomen, beloofde Arianna Huffington, lid van de raad van bestuur.

Het is niet genoeg, vindt Fowler. ,,Het is allemaal optisch'', schreef ze op Twitter. ,,Ik heb van Uber niets anders gekregen dan vijandigheid.'' Ellen Pao, een investeerder en voormalig interim-ceo van Reddit die met Project Include een diverser personeelsbestand in de techsector promoot, noemt het 'lippenstift op een varken tot de ceo zijn verantwoordelijkheid neemt of wordt vervangen'. Zelf klaagde ze durfkapitalist Kleiner Perkins aan voor genderdiscriminatie. Ze verloor de zaak. ,,Verandering komt van de top. En wanneer legt het bestuur verantwoording af?''



,,De cultuur in Silicon Valley is heel masculien, met veel bier, games en pingpong - maar geen kolfkamers'', zegt JoAnne Wehner, die aan de universiteit van Stanford de rol van vrouwen in de techbranche bestudeert. ,,De meeste informaticastudenten zijn man. Als zij met z'n zessen een start-up beginnen, zetten zij de toon voor de bedrijfscultuur.''

Silicon Valley heeft zo wel wat weg van een uit de kluiten gewassen Gronings studentencorps dat bangalijstjes opstelt. Op technische afdelingen, die vaak voor ruim 80 procent uit mannen bestaan, heerst een sterke machocultuur. Of, zoals tech-journalist Sarah Lacy het eerder omschreef: Silicon Valley heeft een 'asshole problem'.

Zij wijt dat onder meer aan mythes over start-ups die zijn ontstaan door de film Social Network, waarin Facebookoprichter Mark Zuckerberg wordt neergezet als onaangepaste nerd die vrouwen beoordeelt op zijn online netwerk. Sindsdien is dat geaccepteerd start-upgedrag.

De druk om snel te groeien verblindt de techwereld bovendien. Het gaat om markten op z'n kop zetten en de wereld veroveren - personeelsbeleid is bijzaak. Uber wijt een deel van de problemen aan 'supersnelle' groei, Tesla meldde de vrouw die klaagde over discriminatie dat er 'geen tijd' was voor andere zaken dan elektrische en zelfrijdende auto's ontwikkelen.

Een onderzoek onder 200 vrouwen met seniorposities in de techwereld, Elephant in the Valley, onthulde dat ze bijna allemaal te maken hadden met seksisme. Zo werden vragen over hun portefeuille aan mannelijke collega's gesteld, kregen ze steeds het verzoek de lunch te verzorgen en had 60 procent last gehad van ongewenste seksuele avances.

Betere wereld

Seksisme is niet voorbehouden aan techbedrijven, maar strookt ook niet met de idealistische vergezichten over een betere wereld die ze graag schetsen. Ze veranderen hoe we kopen, reizen, koken, leren, werken, daten, vriendschappen sluiten - hoe we leven. Maar dat alles doen ze in grote mate vanuit het perspectief van mannen, ook nog eens overwegend blank. Het was voor de Amerikaanse burgerrechtenactivist Jesse Jackson eerder reden Uber op te roepen cijfers over de diversiteit van het personeelsbestand te delen. ,,Terwijl de tech-industrie de wereld naar de toekomst stuurt, kunnen vrouwen en mensen met een kleur niet worden achtergelaten.''