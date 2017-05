Shell-aandeelhouders wijzen duurzaamheidsresolutie af

Veel institutionele beleggers gaven aan tegen te stemmen of zich van stemming te onthouden. Dat deden zij omdat ze de resolutie te streng vonden. Met name de oproep om wat aan de zogeheten 'scope 3'-uitstoot te doen, de uitstoot die wordt gegenereerd door het geleverde product, vonden zij streng. Tegelijkertijd gaven veel beleggers wel aan dat Shell meer duidelijkheid kan scheppen over de doelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

Shell-topman Ben van Beurden beloofde de beleggers in gesprek te treden over de klimaatdoelstellingen van zijn bedrijf. Follow This probeert Shell al langer meer in de richting van duurzame energie te bewegen. Shell raadde aandeelhouders overigens ook voor de vergadering al af voor de resolutie te stemmen. In een toelichting noemde Shell de adoptie van de resolutie al contraproductief.