Robots werken als collega's samen aan de lopende band

Tweearmige robots die samenwerken en elkaar seintjes geven aan de lopende band. Dat is wereldwijd nog nooit vertoond, aldus directrice Hielkje Reindersma. Voor de zekerheid hadden ze het nog even nagekeken. ABB, een Zweeds-Zwitserse multinational met ruim 130.000 werknemers over heel de wereld, heeft in Ede een vestiging waar onder meer hollewanddozen gemaakt worden. Dit zijn de dozen die achter een stopcontact verstopt zitten in de wand.

Bij de oude werkwijze stond er één robot bij elke productielijn. Die robot verrichtte een handeling, waarna het product op de andere lijn werd gezet voor een nieuwe bewerking. In totaal ging het product over drie lijnen voor het gereed was. ,,Dat moet anders kunnen, dachten we. Want we hadden verschillende productielijnen en die moesten allemaal mee in het tempo van de langzaamste'', zegt René Wienholts, project engineer bij ABB.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © EPA

Veilig

Dat is anders bij de drie tweearmige robots die nu naast elkaar de hollewanddozen fabriceren. Wienholts: ,,Ieder heeft zijn eigen taak, je ziet hoe ze de dozen omdraaien en bewerken en aan elkaar doorgeven. Ze geven elkaar ook een seintje wanneer de volgende robot verder kan met de taak." Op die manier vinden er meerdere handelingen tegelijk op de lopende band plaats in plaats van één. Dat is winst, in tijd en geld.

De robots zijn gemakkelijk te programmeren en ook gemaakt om met mensen samen te werken. ,,Ze zijn veilig, vormen geen gevaar voor de medewerkers. Je kunt ze ook aanraken'', aldus Wienholts. Overigens kun je de robotarmen niet zomaar de hand schudden. ,,We hebben een onzichtbare lichtwand. Wanneer je daar doorheen gaat, stopt alles.''

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © DG

Quote Op een aantal plaatsen zullen banen verdwijnen, maar daar kan ander werk voor terugkomen Doekle Terpstra, voorzitter ondernemersorganisatie Uneto VNI In een hoek van de fabriekshal staat een manshoge robot half verscholen achter hekken. ,,Dat is de oude manier. Je kunt er minder makkelijk bij. Bij deze robots heb je geen hekken nodig. Nu kan een werknemer veel makkelijker bij de band om in te grijpen als het nodig is.''



Robotisering, niet iedereen wordt er even blij van. Dat weet ook Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie Uneto VNI voor de installatiebranche en technische detailhandel. Hij zette gisteren de drie robots met een druk op de knop aan het werk. Terpstra haalde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan. ,,Die vreesde dat er werk zou verdwijnen door de robotisering. Maar ik deel die somberheid volstrekt niet. Het is niet een bedreiging, maar een wenkend perspectief. Op een aantal plaatsen zullen banen verdwijnen, maar daar kan ander werk voor terugkomen.''

Saai