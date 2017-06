Robots kosten 35.000 distributiebanen, vooral in Brabant en Zuid-Holland

video Test 'raketschild' VS een succes, nu nog 270 miljard dollar erbij

31 mei In de VS is voor het eerst een ICBM-raket onderschept en vernietigd bij een test van het raketschild. Het verdedigingssysteem van het Amerikaanse ministerie van Defensie kostte al 40 miljard dollar, en president Trump belooft er nog zo’n 270 miljard dollar in te investeren. Het schild is nog niet klaar voor een echte Noord-Koreaanse aanval.