PPG-topman: Akzo-top is alleen bezig met eigen baantje

InterviewSinds hij bijna drie maanden terug voor het eerst voet aan wal zette in Nederland om te praten over een overname van AkzoNobel, kreeg PPG-topman Michael McGarry veel onaardigs over zich heen. Nu slaat hij terug. ,,Minister Kamp moet slecht presterende bedrijven niet beschermen.''

Michael McGarry reisde speciaal naar Nederland om aanwezig te kunnen zijn bij de zitting van de Ondernemerskamer. Daar diende maandag de zaak tussen aandeelhouder Elliott en het Nederlandse verf- en chemiebedrijf AkzoNobel. Ook daar werd PPG, het bedrijf dat McGarry - tegen de zestig, klein van stuk en vol bravoure - nu al zo'n twee jaar leidt, weer weggezet als een bedrijf dat niets geeft om mens en milieu. Van enige toenadering tussen jager en prooi was bovendien geen sprake. De sfeer was ijzig.

Wat vond u van de discussie in de rechtbank?

,,Je ziet dat Akzo nog steeds heel defensief is. Ze hebben meer tijd in de rechtbank doorgebracht dan dat ze met ons gepraat hebben. Dat laatste zou veel productiever zijn. Samen zijn we sterker. Maar in plaats daarvan hebben ze een vijandige houding aangenomen.''

Hoe vindt u het eigenlijk, dat u zo welkom wordt geheten in Nederland?

,,Het is teleurstellend. Nederland is een fantastisch en van oudsher open land. Nu is er een wel heel beperkte visie. Neem het voorstel van minister Kamp, om bedrijven wettelijk tegen overnames te beschermen. Dat is uiteindelijk slecht voor de gewone werknemer. Managementteams die slecht presteren, zoals bij Akzo, moet je niet belonen met een beschermingswal. Dat maakt je land op lange termijn zwakker.''



PPG-topmannen Michael McGarry en Bryan Iams tijdens een persconferentie in Amsterdam, gisteren.

Kunt u dat uitleggen aan die gewone werknemer? Veel mensen vinden het uitstekend dat de overheid onze bedrijven beschermt.

,,Die werknemer is afhankelijk van een pensioen. En het pensioenfonds kan dat pensioen niet betalen als een bedrijf consistent, jaar na jaar na jaar, slecht presteert.''

Werknemers zijn er nog niet zo zeker van dat het met PPG beter wordt.

,,Misschien hebben ze nog niet alles goed bekeken. Weten ze dat Akzo al jarenlang bij de minst presterende bedrijven in de sector hoort? Dat de industrie verandert? Dat Akzo vijf jaar geleden nog het grootste coatingbedrijf was, nu nummer twee, en binnenkort nummer drie? Hoe ver willen ze zakken voor ze hulp gaan zoeken?''

De baas van de ondernemingsraad zegt dat hij PPG niet vertrouwt. Hij wil garanties.

,,Ten eerste: leer ons kennen. En ten tweede: biedt Akzo wel garanties? Wil je niet liever bij een sterk bedrijf horen? Als een bedrijf wint in de markt, is dat goed voor werknemers. Ik denk dat ze die boodschap moeten begrijpen. We hebben een goede staat van dienst op het gebied van werkgelegenheid. Akzo moet niet langer angst zaaien, maar overstappen op de analyse. En dan zie je dat PPG beter presteert, harder groeit en tevredener klanten heeft. Dat is goed voor werknemers.''



Advocaten bij de Ondernemerskamer, maandag, toen er een zaak diende tussen aandeelhouders en AkzoNobel.

Hoe ziet u de weg vooruit? Er lijkt nu geen andere optie meer dan een vijandig bod.

,,We hebben daar nog geen besluit over genomen. Maar als we doorgaan komt er geen vijandig, maar een vriendelijk voorstel richting de aandeelhouders. Er is alleen vijandigheid tussen Akzo en de aandeelhouders.''

In de markt heet zoiets gewoon een vijandige overname.

,,De aandeelhouders zullen het zo niet zien. Die zien dat Akzo geen waarde creëert en geen langetermijnprestaties levert. Zeventien procent van de aandeelhouders stond maandag voor de rechter. Er was geen enkele aandeelhouder om de Akzo-top te steunen. Ik heb nooit zo’n vijandige situatie tussen aandeelhouders en bedrijf gezien. En ik heb al heel wat gezien.''

Wat vindt u eigenlijk van het beeld dat van PPG wordt geschetst in de media?

,,Het klopt niet. We zijn op veel vlakken vergelijkbaar met Akzo. Onze medewerkers zijn tevreden. We zijn lokaal betrokken. Akzo heeft het altijd over duurzaamheid, en ze zijn heel trots dat ze nummer één zijn, maar wij zijn trots dat we nummer twee zijn. Er is niet echt een verschil. Of misschien toch: wij betalen geen derde partij om te bevestigen wat we doen en hebben er onze mond niet zo vol van. We praten er niet met de pers over, maar met onze klanten en met de lokale gemeenschap.''

Het inschakelen van zo’n derde partij geeft buitenstaanders wel de kans te controleren wat er gebeurt. U moeten we op uw woord geloven.

,,Onze klanten en aandeelhouders willen niet dat wij voor dit soort zaken betalen. Die geloven ons verhaal. En bovendien: er zijn ook partijen die op eigen kosten onderzoek doen. PPG is het meest bewonderde chemiebedrijf in de Fortune 500. En één van de belangrijkste pijlers in die beoordeling is duurzaamheid.''

Hebt u nog vertrouwen in een goede afloop?

,,Maandag in de rechtbank was de toon van Akzo niet heel constructief. Sommige opmerkingen waren kinderachtig. De strategie van Akzo tot nu toe is alleen maar nee zeggen. Verder niks.''

Maar waarom doen ze dat? Er moet toch iets achter zitten.