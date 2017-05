Polen willen hier niet meer komen plukken

,,Veel Polen kiezen ervoor om in eigen land te werken, omdat het welvaartsniveau daar de laatste jaren sterk is toegenomen'', zegt woordvoerder Johan Boonen van de Land- en Tuinbouw Organisatie. ,,En als ze dan toch naar het buitenland gaan, kiezen ze steeds vaker voor Duitsland. Dat land vinden ze vaak aantrekkelijker om zich in te vestigen."

Herkenbaar

Cor Konings van de uitzendorganisatie GoodMorning in Etten-Leur herkent dat beeld. ,,Het is veel moeilijker geworden om de Polen hiernaartoe te krijgen. We hebben nog wel vaste mensen, Polen die hier wonen. De nieuwe aanwas komt vooral uit Roemenië, maar daar redden we niet mee. Ook niet als we de andere Oost-Europeanen meetellen."

Volgens Konings groeit de tuinbouwsector op het moment erg hard. ,,Het probleem is dat het arbeidsaanbod de groei van de sector niet kan bijbenen. Een jaar of wat geleden werkten we met 500 mensen, nu met 1.800. Maar dat is dus niet genoeg.''

Weinig animo

,,We zouden als bedrijf veel harder kunnen groeien als er geen tekort was. Het is bekend dat er onder Nederlanders zelf weinig animo is om dit werk te doen. Helaas, want met Nederlanders zouden de telers veel goedkoper uit zijn. De reis- en huisvestingskosten vallen immers weg." Sander Kooij van Green Talent in Steenbergen sluit zich bij zijn collega aan. ,,Op dit moment redden we het nog, maar we zullen ons moeten inspannen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Poolse mensen zijn uitermate geschikt om in de tuinbouw te werken'', vertelt hij.

Voor bijvoorbeeld Slowaken geldt dat veel minder, zegt Kooij. Zij hebben doorgaans een andere instelling, omdat ze thuis vaak in een fabriek werkzaam zijn. ,,Onze klanten zijn minder tevreden over hen. Oekraïners vormen een goed alternatief, maar het is helaas veel te duur om hen hierheen te halen."

Niveau

Wilko van der Zwaard van de Bredase fruitimporteur Wilko Fruit BV heeft personeelsproblemen op een ander niveau. ,,De fruithandel is hectisch. Op veilingen moet je snel beslissingen nemen. Het is een internationale handel waarvoor de beheersing van het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans noodzakelijk is. Je moet goed tegen stress kunnen. Veel mensen zijn hiervoor niet geschikt." Ook Van der Zwaard ziet de tuinbouwsector uit zijn voegen groeien. ,,De crisis is voorbij en mensen zijn tegenwoordig meer met hun gezondheid bezig dan vroeger."