Piloten Air France akkoord: er komt een budget-dochter

Be­drijfs­in­ves­te­rin­gen voor het eerst boven de 50 miljard euro

8:21 Niet-financiële bedrijven in Nederland hebben in 2015 ongeveer 51 miljard euro aan investeringen gedaan in materiële vaste activa, zoals gebouwen, grond, machines en installaties, computers en transportmiddelen. Het is voor het eerst dat de investeringen boven de 50 miljard euro uitkomen, aldus nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).