Paniek bij Russische armen: de borsjt wordt onbetaalbaar

Auto huren? Dankzij dit trucje hoef je flink minder te betalen

9:15 Je gaat op vakantie en wil graag in het land van bestemming een auto tot je beschikking hebben. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat verhuursites prijzen af laten hangen van het land waar je woont. Dit leidt vaak tot onverklaarbare prijsverschillen. Via dit stappenplan profiteer je optimaal en kan je tientallen euro’s per dag besparen. En je hoeft er niet eens voor te verhuizen.