Overwinning voor houders woekerpolis Nationale Nederlanden

De claimstichtingen die gedupeerde polishouders bijstaan, vieren de uitspraak als een grote overwinning. Volgens Adriaan de Gier van Wakkerpolis, dat de zaak aanspande bij het Kifid, betekent het een doorbraak. ,,NN heeft 500.000 van dit soort polissen verkocht. De uitspraak geldt voor al die polissen. Iedereen kan nu geld terug vragen.’’ De Gier schat de schadevergoeding op zo’n 5.500 euro per polis. Dat zou betekenen dat NN in totaal 2,75 miljard euro aan compensatie moet betalen. ,,En dan gaat het om de kosten die zijn betaald bij het afsluiten van de verzekering’’, zegt De Gier. ,,Daarnaast lopen er nog klachten over andere kosten die polishouders moesten betalen.’’ NN zegt in een verklaring dat het zich aan de uitspraak houdt en de klant zal compenseren. De verzekeraar benadrukt dat het om een individueel geval gaat en dat de uitspraak niet betekent dat elke polishouder automatisch recht heeft op compensatie.

600 vergelijkbare klachten

De Gier wil nu met NN om de tafel om een schadevergoeding te regelen voor de paar duizend gedupeerde NN-polishouders die hij vertegenwoordigt. ,,Als NN niets regelt overwegen we voor al die gedupeerden een zaak bij het Kifid aan te spannen’’, dreigt De Gier. Bij het Kifid liggen nu nog 600 vergelijkbare klachten. Het klachteninstituut laat weten dat de hoogte van de schadevergoeding nog bepaald moet worden. Zowel NN als de gedupeerde klant moeten aangeven wat volgens hen een redelijke vergoeding is en dan neemt het Kifid over enkele maanden een besluit. Beleggers schrokken behoorlijk van de uitspraak. Het aandeel NN verloor ruim 5 procent op de beurs, ook andere verzekeraars stonden in de min. Het vooruitzicht van mogelijke miljardenuitkeringen aan gedupeerde polishouders maakt beleggers nerveus.

Honderden miljoenen

De vraag is of verzekeraars wel miljarden moeten uitkeren. Ab Flipse, directeur bij Woekerpolis.nl, een vereniging waar 130.000 gedupeerden van en woekerpolis bij zijn aangesloten, denkt eerder aan honderden miljoenen aan schadevergoeding. ,,Die 2,75 miljard voor NN geldt als alle polishouders schade claimen. Maar de praktijk is dat maar 160.000 van de miljoenen gedupeerden in actie zijn gekomen voor compensatie. In de praktijk zal dus lang niet iedereen gecompenseerd hoeven te worden.’’



De uitspraak van het Kifid is wel een opsteker erkent Flipse. ,Het is de zoveelste positieve uitspraak de laatste tijd.’’ Maar de genadeklap voor verzekeraars is het niet. ,,De komende maand komen er een aantal uitspraken in rechtszaken van collectieve claims. Als die gunstig zijn voor de gedupeerden zullen verzekeraars wel willen praten over een collectieve schadevergoeding’’, denkt Flipse.