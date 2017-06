Overname Akzonobel was 'kansloze missie'

ReconstructieDe top van PPG voelde al in maart dat het een kansloze missie was om AkzoNobel over te nemen. Daarna speelde topman Michael McGarry, 'de Donald Trump van PPG', alles of niets, maar vergrootte daarmee juist de afstand tot Akzo.

Over wanneer het nu begon, die hele overnamestrijd, kan geen twijfel bestaan. Dat was op 2 maart, die beroemde lunch in het Hilton op Schiphol, waarbij PPG-topman Michael McGarry Akzo-baas Ton Büchner overviel met zijn plannen, daar waar Büchner slechts op een informeel kopje koffie had gerekend. De verhoudingen waren meteen duidelijk. McGarry de jager, agressief en aanvallend. Büchner de prooi, voorzichtig en verdedigend.

Een vraag die veel moeilijker te beantwoorden is: wanneer eindigde het overnamegevecht tussen beide verfreuzen? Natuurlijk, op 1 juni trok PPG zelf de stekker eruit, een half etmaal voordat het een eventueel vijandig bod bij de Nederlandse toezichthouders had moeten indienen. Dat is het formele eindpunt. Die terugtrekking zat er echter wel aan te komen: de financiële markten namen hun verlies al een paar dagen eerder.

Toen gaf de Ondernemingskamer AkzoNobel een flinke steun in de rug in een door aandeelhouders aangespannen rechtszaak. De strekking van het rechterlijk oordeel: Akzo mag zelf bepalen of het met PPG gaat praten. Was dat dan het moment waarop de met veel Amerikaanse hoop en poeha opgeblazen luchtballon klapte? Nee, ook niet.

Kantelpunt

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel Antony Burgmans (L) en CEO Ton Buchner De direct betrokkenen bij PPG zagen het al veel eerder misgaan, blijkt uit gesprekken met deze krant. Michael McGarry wijst het tweede bod aan als kantelpunt. Dat was op 22 maart. ,,Dat was de eerste bewustwording. We boden een premie van 40 procent. De agressieve negatieve respons daarop van Akzo, maakte duidelijk dat ze geen verlangen hadden om samen te gaan."



Volgens Bryan Iams, vice-president van de Amerikaanse verfgigant, was het cruciale moment zelfs al op 8 maart, nog geen week nadat McGarry, zijn baas, het eerste schot loste. Het was de dag dat het overnamenieuws uitlekte. ,,We wilden onderhandelen over een private deal. Toen het voorstel openbaar werd, belandde het op een spoor dat niet onze voorkeur had."



Achteraf, bij de hoorzitting van de Ondernemingskamer, schoof PPG de schuld van het lekken nadrukkelijk in de schoenen van Akzo. Het was allemaal iets te toevallig, vonden de Amerikanen. Op 8 maart 's avonds het eerste nieuws via internationaal persbureau Bloomberg. En op 9 maart een compleet verhaal in het Financieele Dagblad, compleet met quotes van Büchner. ,,Dat regel je niet zomaar even'', zei de advocaat van PPG.

Met de openbaarmaking begon een moddergevecht dat voor Nederlandse begrippen zijn weerga niet kent. ,,Ik zit tientallen jaren in dit vak, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt een direct betrokkene. ,,Het was extreem agressief."

Publiciteit

Met de kennis van nu lijkt het erop dat McGarry ergens in maart in arren moede is overgestapt op een alles of niets-spel. Diverse malen vloog hij naar Nederland, telkens zocht hij de publiciteit. In deze krant zei hij dat de top van AkzoNobel alleen maar bezig was met de eigen baantjes. Tegen iedereen die het horen wilde, zei hij dat Akzo ondermaats presteerde.



,,Ik denk dat hij off script is gegaan, als een soort Donald Trump", zegt de betrokkene. ,,Hij beledigde de top van Akzo in het openbaar. Ik geloof niet dat dat van tevoren zo was afgesproken bij PPG, ze zullen er in Amerika absoluut niet blij mee zijn geweest. Ik ken de voorganger van McGarry. Dat was een gentleman."



Bij de Nederlandse verffabrikant schoot McGarry's gedrag compleet in het verkeerde keelgat. ,,Als hij weer eens een interview had gegeven en we lazen dat, dachten we echt: wat wil je hier nou mee", stelt een bron dichtbij de Akzo-top. ,,Het was totaal niet verzoenend." Een andere betrokkene: ,,Zou jij met hem aan tafel gaan zitten? Hij deed niets illegaals, maar het bood hem absoluut geen voordeel. PPG wilde een deal rond krijgen, dit hielp daar niet bij."

Pas de deux

Over een ander onderdeel van de PPG-strategie, de pas de deux met Angelsaksische aandeelhouders, Elliott voorop, zijn de meningen verdeeld. Tactisch best slim, stelt het ene kamp. ,,Ze slaagden erin een wig te drijven tussen AkzoNobel en zijn aandeelhouders."

Dat zette druk op de top van het Nederlandse bedrijf. Topman Ton Büchner is na de lunch op 2 maart met niets anders bezig geweest dan met de PPG-dreiging. Hij had liefst 160 afspraken met aandeelhouders, vloog de wereld over. Alleen al de activisten van Elliott kregen twintig keer de onverdeelde aandacht van de bedrijfsleiding, stelt Akzo.

Het was niet voldoende om het hedgefonds koest te houden. Elliott bracht het Nederlandse bedrijf nadrukkelijk in diskrediet, topcommissaris Antony Burgmans voorop. Het leidde tot de historische zitting bij de Ondernemingskamer, waar 17 procent van de aandeelhouders was vertegenwoordigd om Büchner en Burgmans onderuit de zak te geven. ,,Dat is natuurlijk niet leuk", zegt een bron bij Akzo. ,,Je wilt niet voor de rechter staan. En dat ze zich zo agressief en vocaal gedragen, is natuurlijk ook niet wat je wilt. Tegelijk zijn er veel aandeelhouders die er heel anders in staan. Die hoor je niet. Zij hebben er geen belang bij in een mediagevecht te belanden."

Deze betrokkene denkt juist dat PPG zijn glazen ingooide met de vermeende vrijage met Elliott, die door de Amerikanen overigens pertinent wordt ontkend. ,,Ze hebben veel aandacht gekregen voor hun verbale geweld. Maar het gevolg was ook dat andere belanghebbenden juist achter AkzoNobel gingen staan. De werknemers, de politiek, topmensen van andere bedrijven. Die zeiden ook: dit geweld moeten we niet willen. Als je als buitenlands bedrijf iets wilt, is zoveel weerstand geen handig uitgangspunt. Ze hebben gewoon echt niet begrepen hoe het in Europa werkt."

Golfen

Terugkijkend zegt McGarry geen fouten te hebben gemaakt. Of hij niet vriendelijker had kunnen zijn, niet gewoon eens een partijtje had moeten gaan golfen met zijn Nederlandse evenknie? ,,We hebben nooit iets gezegd dat niet waar is. We hebben alleen feiten genoemd. Dat wij beter presteren, dat Akzo-werknemers beter af zouden zijn met ons. Als je niet tegen feiten kunt... Tja."

Ironisch genoeg waren het juist die feiten, de harde cijfers, die maakten dat er bij AkzoNobel nooit interesse was voor een deal. PPG wist het debat zo te spinnen dat Akzo een dwars kind leek, dat een niet te weigeren presentje eigengereid onuitgepakt liet, niet eens wilde praten met zijn concurrent. Maar de realiteit was dat het Amerikaanse bod, los van al het geschreeuw en spierballenrollen, simpelweg onvoldoende was. Dat stelt een lid van het door Akzo ingehuurde adviesteam.