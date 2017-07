Overheid roept het één en doet zelf iets anders

,,Het zijn keuzes van de politiek.''



Jan Homrighausen, P&O-adviseur in de Gelderse gemeente Berkelland, kan er ook niet meer van maken. Zijn gemeente, 44.000 inwoners rijk en gelegen aan de grens met Duitsland, gaf in 2016 ruim 4 miljoen euro uit aan de inhuur van externen. Een jaar eerder was dat nog 2,5 miljoen, in 2014 maar 590.000 euro. In twee jaar tijd is de externe kostenpost dus verachtvoudigd. ,,We hebben flink meer werk door de sociale transities vanuit het rijk. Nieuwe mensen moeten keukentafelgesprekken voeren met ouderen die ondersteuning nodig hebben. En dan zitten we als gemeente ook nog in een veranderproces."



Het zijn geluiden die je overal hoort, van Zwartewaterland tot Heerenveen en van Heerlen tot Alkmaar. ,,We hebben er zó veel taken bijgekregen, dat kunnen onze mensen allemaal niet aan.'' Het zijn zeker niet alleen de kleine gemeenten die er last van hebben: Rotterdam zag zijn uitgaven aan externe inhuur in een tijdsbestek van twee jaar verdubbelen tot 86 miljoen euro. Amsterdam geeft zelfs meer dan 200 miljoen uit aan flexwerkers, uitzendkrachten, zzp'ers en consultants.