'Opzeggen vissersakkoord door Britten kan ramp zijn voor Nederland'

Europese Unie

Terugtrekken uit het verdrag, dat getekend werd voordat het Verenigd Koninkrijk toetrad tot de Europese Unie, betekent ook dat Britse schepen niet meer in het water van andere landen mag vissen. Volgens Gove kan het Verenigd Koninkrijk 'voor het eerst in meer dan vijftig jaar zelf besluiten wie in ons water mag komen'. ,,Dit is een historische eerste stap naar een binnenlands visverdrag op het moment dat we de Europese Unie verlaten. Het leidt tot een meer competitief, winstgevender en duurzame industrie voor het Verenigd Koninkrijk.'' De Nederlandse Vissersbond reageert overrompeld door het besluit. Voorzitter Johan Nooitgedagt: ,,We wisten na de aankondiging van de Brexit natuurlijk al dat er grote veranderingen aan zaten te komen maar hadden niet verwacht dat de Britten dit akkoord nu al op zouden zeggen.’’

Ramp

Nooitgedagt kan de gevolgen van de beslissing nog niet overzien. ,,Als de Britten zeggen dat ze zeggenschap over al hun wateren terug willen, zou dat in theorie zelfs kunnen betekenen dat Nederlandse vissers voortaan alleen nog tot het Nederlands continentaal plat kunnen varen. Dat zou een regelrechte ramp zijn, want dat zou ons zestig tot zeventig procent vangst kunnen schelen. Nederlanders vissen namelijk relatief erg veel in Britse wateren: naar platvis, tong, schol en ook naar haring.’’



Als de Britten hun water slechts ‘dichtgooien’ tot 12 mijl van de kust valt de schade volgens hem nog enigszins mee. ,,Daar wordt ook wel door Nederlandse vissers gevist maar in mindere mate en alleen in bepaalde delen.’’



De Nederlandse Visserbond heeft zich van begin af enorme zorgen over de Brexit gemaakt. ,,De Engelsen bezitten een groot deel van de Noordzee, dus als ze daar opnieuw over willen onderhandelen, kan dat in potentie desastreus uitpakken voor de Nederlandse vissers.’’



Hij bevroedt dat er achter het besluit de eigen wateren weer ‘in te lijven’ ook heel veel, sterk sentiment schuilt. ,,Het gaat natuurlijk om méér dan enkel papier. Zo’n besluit komt ook voort uit de behoefte aan autonomie, identiteit, en vanuit het oeroude gevoel van ‘Brittania, rule the waves’.’’