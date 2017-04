'Nieuw pensioen pakt duur uit voor jongeren'

Een tweede groot zorgpunt is de pensioenpremie in het nieuwe stelsel. Zoals het nu georganiseerd is, betalen jongeren te veel premie en ouderen te weinig. Dat wordt als onrechtvaardig gezien en moet veranderen. Aanpassing van het systeem is vooral kostbaar voor de oudere werknemers. Zij hebben als jongere te veel betaald, maar profiteren niet van de lagere premie op latere leeftijd. Die tegenvaller repareren kost mogelijk 100 miljard euro, heeft het CPB berekend.



,,Wat ik heb gehoord is dat de rekening bij de jongeren zal worden neergelegd'', zegt Berghuis. ,,Het idee is om hun premie niet te verlagen. Dat extra geld wordt dan gebruikt om de oudere werknemers te compenseren. Dat betekent dat jongeren nog tientallen jaren de rekening zullen moeten betalen voor de overgang naar een nieuw stelsel.''



Dat is dodelijk voor het draagvlak onder het nieuwe stelsel, vreest de PMT-voorzitter. Jongeren betalen dan meer premie, terwijl ze daar niets van terugzien in hun pensioenpotje. Berghuis pleit daarom voor een andere oplossing. ,,Verdeel de pijn over alle deelnemers aan het pensioenfonds, werkenden en gepensioneerden''.



De voorzitter is ook bezorgd dat er niets geregeld wordt voor de zware beroepen. Hij vreest dat er zonder goede afspraken geen draagvlak is voor de verhoging van de pensioenleeftijd. ,,Er zijn nooit goede afspraken gemaakt omdat het te ingewikkeld was. Want wat is een zwaar beroep? Ik heb wel een voorstel. Ik denk dat iedereen een zwaar beroep heeft die 45 jaar of langer gewerkt heeft en nooit meer dan 40.000 euro heeft verdiend.''