New York maakt sigaretten extra duur in strijd tegen roken

Bill de Blasio, de burgemeester van New York, heeft vandaag aangekondigd dat hij de minimumprijs van een pakje sigaretten in zijn stad wil verhogen van 10 dollar naar 13 dollar. Zo zijn dit in één klap de duurste sigaretten van Amerika geworden.

De prijsverhoging is de volgende maatregel in de langdurige strijd van de stad tegen roken. ,,Tabak is de grootste vijand van de gezondheid van New Yorkers'', volgens De Blasio. ,,Hiermee nemen wij duidelijk stelling tegen de tabaksindustrie, niet alleen om het gebruik van tabak te verminderen, maar ook om levens te redden.''

Daarnaast wil De Blasio onder meer dat apotheken stoppen met de verkoop van sigaretten en stelt hij voor om de verkoop van elektronische sigaretten aan banden te leggen. Het doel is om het aantal rokers in de stad terug te brengen van 900.000 naar 740.000.

Het strenge New Yorkse beleid lijkt echter averechts te werken. Volgens USA Today bloeit de illegale handel in sigaretten op. Ruim 55 procent van alle gerookte sigaretten in de staat New York zou bij smokkelaars vandaan komen.

Accijnzen

In Nederland roepen verschillende partijen niet om een minimumprijs, maar om hogere accijnzen op tabaksproducten om het roken te ontmoedigen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit Maastricht, het RIVM en het Trimbos Instituut dat een jaarlijkse verhoging van 5 procent zou leiden tot een halvering van het totaal aantal rokers. Dat zou de samenleving jaarlijks 1,7 miljard euro opleveren, omdat het zorgt voor minder ziekten en een hogere arbeidsproductiviteit.