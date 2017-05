Nederlandse wijnhandelaar naar wereldtop

Baarsma richt zich helemaal op de verkoop aan supermarkt, horeca en vakhandel. ,,De internetverkopen hebben we in 2014 afgestoten'', zegt De Rade. ,,Het was voor klanten toch moeilijk dat we de wijn die we aan hen verkochten via de supermarkt ook via internet verkochten.'' Geen enorme aderlating overigens, want van de wijn in Nederland wordt 70 procent via de supermarkten verkocht en 28 procent via horeca en vakhandel. ,,Internet is goed voor maar een paar procent van de verkopen'', aldus De Rade.



Coöperatie InVivo verkoopt de wijn van duizenden wijnboeren en wil die wijnen ook via de distributiekanalen van Baarsma gaan verspreiden. Dat zal niet ten koste gaan van de bestaande activiteiten. Integendeel, klanten zullen er juist beter van worden, denkt De Rade.



,,We krijgen een nog groter aanbod aan wijnen en we denken kosten te kunnen besparen. Daar zullen de klanten van profiteren'', zegt de directeur. De 250 medewerkers hoeven zich ook geen zorgen te maken. Via Baarsma wil InVivo juist gaan uitbreiden in de distributie van wijn. ,,Wij zijn de hoeksteen voor de expansieplannen. We willen in 2020 een omzet van 500 miljoen euro wereldwijd hebben. De ambitie is om een wereldwijde top 5 speler te worden'', aldus De Rade.