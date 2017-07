Nederlands mbo-diploma straks ook geldig in Duitse deelstaat

Dat moet dus anders, vindt de nieuwe deelstaatregering. ,,Een hele belangrijke stap'', jubelt Willem van Hees. Hij is projectleider van het grensoverschrijdende onderwijsproject Ler(n)ende Euregio in Nijmegen. ,,Tot nu toe werken we binnen onze regio met een omschrijving van elkaars diploma's met een Duits of Nederlands stempeltje voor akkoord. Per opleiding hebben we uitgespit wat studenten leren. Dit levert een foldertje op, die de student of werkzoekende mee kan nemen naar zijn eventuele baas in Duitsland. Dat kost enorm veel tijd en papieren poespas. Daarnaast hebben we voor lang niet alle opleidingen zo'n folder beschikbaar. En dan nog blijft het afwachten of het voldoende is. Het is veel prettiger en beter als de diploma's gewoon erkend worden.''



In Duitsland is veel vraag naar gekwalificeerd personeel, met name in de horeca, detailhandel en de industriële techniek. Maar ook binnen de zorg en de groenvoorziening is goed werk te vinden. Van Hees: ,,Een erkend diploma kan de ontbrekende sleutel zijn naar werk.''