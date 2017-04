Nederland hield belastingdeals geheim voor Europese landen

In een rapport uit 2012 wordt een voorbeeld gegeven van een bedrijf dat in Nederland 500 miljoen euro winst boekt, maar door een belastingdeal bij de fiscus slechts 25 miljoen daarvan hoeft op te geven. Het restant van 475 miljoen euro wordt nergens belast.



Dat komt doordat Nederland bedrijven in staat stelt ‘als het ware internationaal een gat te trekken’, zo schrijven ambtenaren in de notitie. ,,Het hoeft geen betoog dat het internationaal trekken van gaten spanning oplevert'', schrijven ambtenaren van de Belastingdienst.



Nederland maakt de zaak nog erger door buitenlandse bedrijven al vooraf toestemming te geven voor de belastingconstructie, en vervolgens het thuisland van de bedrijven niet te informeren over die deal, zo stellen de ambtenaren. Zou Nederland andere landen wel informeren dan zou dat ten koste gaan van ‘de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat’.