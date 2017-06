NAM in beroep tegen verlaging gaswinning Groningen

De gasboringen hebben geleid tot talloze aardbevingen, waardoor de huizen van zeker 100.000 Groningers schade hebben opgelopen. Sinds de gaskraan in het gebied langzaam iets wordt dichtgedraaid, voelen Groningers in de kern van het aardbevingsgebied zich veiliger. Dat bleek uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.



De Groninger Bodem Beweging is niet verbaasd over de stap van de NAM. ,,Vooral de argumentatie is vreemd'', zegt voorzitter Jelle van der Knoop. ,,De NAM zegt dat de veiligheidsnormen in het geding zijn, terwijl uit alle informatie blijkt dat minder gaswinning leidt tot minder bevingen. Toch wil de NAM zoveel mogelijk gas blijven winnen. Dit bevestigt wat we al wisten: ze zitten in Groningen voor het geld, niet voor de veiligheid van de Groningers.''