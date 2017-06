Met Trump is volgende financiële crisis weer in de maak

Het was ook deze week weer raak met Donald Trump, de Amerikaanse president. Nieuws dat we een jaar geleden voor onmogelijk hadden gehouden, is nu aan de orde van de dag. Mensen die voor Trump werken, moeten voor hem liegen. Doen ze dat niet, dan zijn het leugenaars. Als hij geen president was geweest, dan had iemand hem deze zomer gewoon naar een heropvoedingskamp in de bossen gestuurd. Het is allemaal zo kinderachtig. Ook ik begin er langzaam immuun voor te worden.



Maar juist zo'n moment van Trump-relativisme kan gevaarlijk zijn. Afgelopen donderdag dienden de Republikeinen vrij onopgemerkt de Financial Choice Act in. Een wet die weinig heel laat van Obama's Dodd-Frank Wet om Amerikanen te beschermen tegen een nieuwe financiële crisis. De wet ging gistermiddag zonder morren door het Huis van Afgevaardigden, maar hij kan nog worden gestopt in de Senaat.



'Financial Choice' klinkt sympathiek, alsof consumenten een financiële keuze wordt geboden. Niets is minder waar. Financiële instellingen krijgen juist weer ruimte om consumenten risicovolle, complexe producten door hun strot te duwen. De oude wet (Dodd-Frank) was bedoeld om de financiële sector in toom te houden na het uitbreken van de financiële crisis.



Maar Trump wil er vanaf. Want: al die regels, bah. Tuurlijk kan de consument zelf beoordelen of zo'n complex derivatenproduct niet te veel risico behelst. Dat zelfs grote accountants, banken en toezichthouders de slimme productjes van Goldman Sachs niet doorzagen, het zal Trump worst zijn.