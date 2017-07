Mediahuis vergroot belang in TMG

Nederlands mbo-diploma straks ook geldig in Duitse deelstaat

8:33 Mbo'ers met een internationale droomwens moeten in de toekomst veel makkelijker in Duitsland aan het werk kunnen. Dat kan door de Nederlandse mbo-diploma's ook in Duitsland te erkennen. Duitse coalitiepartijen willen deze regeerperiode toewerken naar die erkenning.